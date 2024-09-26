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Французское насилие на Мартинике: Полиция использует оружие против протестующих

Французское насилие на Мартинике: Полиция использует оружие против протестующих Народ Мартиники продолжает борьбу против колониальной политики Франции, возводятся баррикады, усиливается сопротивление насилию со стороны правоохранительных органов.
Другие страны
26 сентября 2024 г. 14:50
Французское насилие на Мартинике: Полиция использует оружие против протестующих

Народ Мартиники продолжает борьбу против колониальной политики Франции, возводятся баррикады, усиливается сопротивление насилию со стороны правоохранительных органов.

Как сообщает Report, также распространяются кадры, на которых видно, как полиция применяет огнестрельное оружие против мирного населения.

Население Мартиники страдает от серьезных социальных проблем, высоких цен и очень низкого уровня доходов населения. Им не разрешается налаживать торговые отношения с зарубежными странами. Жители острова могут устанавливать экономические связи только с материковой Францией. Поскольку все крупные торговые сети на Мартинике находятся под монополией этнических французов, они используют эти ограничения для многократного увеличения своих доходов.

Население протестует против грубого нарушения их прав и ведет борьбу за независимость. Ядовитые удобрения, используемые французским правительством на землях Мартиники, сделали сельскохозяйственные земли непригодными и нанесли серьезный ущерб здоровью населения. В результате их воздействия на Мартинике широко распространены онкологические заболевания.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоMartinikdə fransız zorakılığı: polislər etirazçılara qarşı silahdan istifadə edir

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