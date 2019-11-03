Французский военный погиб в Мали при взрыве самодельной бомбы

Елисейский дворец сообщил о гибели французского военнослужащего в ходе антитеррористической операции в Мали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно официальному коммюнике, он находился в бронированном автомобиле, который подорвался на мине.

"Президент Республики Эмманюэль Макрон с сожалением узнал о том, что сегодня утром во время операции в Мали бригадир Ронан Пуанто погиб в результате подрыва самодельного взрывного устройства рядом с его бронеавтомобилем, когда он проезжал мимо", - говорится в заявлении президентской администрации.

Глава государства выразил соболезнования семье погибшего, а также поддержал французских военнослужащих в регионе Сахеля, участвующих в антитеррористических операциях. "Он подтвердил, что по-прежнему намерен бороться с терроризмом в Сахеле", - заключает пресс-служба Елисейского дворца.