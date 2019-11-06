Французский спецназ ликвидировал в Мали главаря террористической группы

Французские спецподразделения ликвидировали в ходе операции в Мали главаря террористической группы, тесно связанной с международной сетью "Аль-Каида", Абу Абдуррахман аль-Магриби.

Об этом сообщила агентству France Presse министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, выходец из Марокко был уничтожен в ночь на 9 октября во время спецоперации, которая проводилась совместно с малийскими силами:

"Он был вторым в списке наиболее опасных террористов, разыскиваемых в зоне Сахеля, - отметила Парли, которая находится с визитом в Буркина-Фасо. - Нам удалось нейтрализовать одну из самых влиятельных фигур. Очень важно добиваться дезорганизации рядов террористов. И эту работу необходимо продолжать".