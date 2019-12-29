Французский предприниматель похитил у компании более 1 млн после увольнения

Французский предприниматель, один из основателей стартап-компании цифровых технологий, похитил у нее €1,1 млн из мести за свое увольнение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила cегодня газета Le Parisien.

Действуя вне пределов Франции, он похитил у компании 182 биткоина, что в пересчете составляет €1,1 млн. Это третье по своему размеру хищение криптовалюты в истории современной Франции. Нелегальная операция была проведена экспертом в период с декабря 2018 года по январь 2019 года.

Руководство в связи с хищением подало жалобу в управление по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры. За несколько месяцев ее специалисты выяснили, в каком "электронном бумажнике" в сети размещены похищенные средства. В дальнейшем удалось установить и его владельца. 37-летний мужчина был задержан 22 декабря в департаменте Кальвадос, куда вернулся из-за границы.