​Французский министр заразился коронавирусом

Результаты теста министра культуры Франции Франка Риестера на коронавирус оказались положительными.
Как передает французское бюро Report, в настоящее время состояние министра стабильное.
Отметим, что во Франции за последний день были зафиксированы еще 286 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом общее число заразившихся в стране достигло 1 412.
Сообщается, что 25 заразившихся скончались, состояние еще 66 тяжелое.
Напомним, что ранее коронавирус был выявлен у 5 депутатов французского парламента.
Отметим, что первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.