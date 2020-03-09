​Французский министр заразился коронавирусом

Результаты теста министра культуры Франции Франка Риестера на коронавирус оказались положительными.

Как передает французское бюро Report, в настоящее время состояние министра стабильное.

Отметим, что во Франции за последний день были зафиксированы еще 286 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом общее число заразившихся в стране достигло 1 412.

Сообщается, что 25 заразившихся скончались, состояние еще 66 тяжелое.

Напомним, что ранее коронавирус был выявлен у 5 депутатов французского парламента.

Отметим, что первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.