Французский изобретатель вновь пытается пересечь Ла-Манш на летающей доске

Французский инженер Франки Запата стартовал с берега Франции на летающей доске, чтобы вновь попытаться пересечь Ла-Манш.

Как передаёт Report, об этом сообщают местные СМИ.

Путешествие Запаты началось с пляжа близ французской коммуны Сангатт, где с самого утра собрались сотни поклонников изобретателя. Ему предстоит преодолеть 35 км на высоте до 20 метров. Скорость полета составляет около 140 км/ч. Конечной точкой маршрута должна стать местность близ города Сент-Маргарет Бэй (Великобритания), где француза уже ожидают преданные английские фанаты.

Во время полета инженер один раз приземлится на специально подготовленную платформу для дозаправки. Как подчеркивает телеканал, именно дозаправка 25 июля стала неудачной для француза: из-за сильных волн пилот летающей доски задел раскачивающуюся платформу и упал в воду.