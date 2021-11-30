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Французский журналист Земмур объявил о намерении баллотироваться на пост президента

Французский журналист Земмур объявил о намерении баллотироваться на пост президента Радикальный журналист правых взглядов Эрик Земмур объявил во вторник о намерении баллотироваться на пост президента Франции.
Другие страны
30 ноября 2021 г. 17:34
Французский журналист Земмур объявил о намерении баллотироваться на пост президента

Радикальный журналист правых взглядов Эрик Земмур объявил во вторник о намерении баллотироваться на пост президента Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляция выступления велась на странице Земмура в Twitter.

"Я решил баллотироваться на президентских выборах", - заявил Земмур. Список претендентов на пост главы государства постоянно пополняется и уже включает более четырех десятков имен - кандидатов от политических партий или самовыдвиженцев. Выборы пройдут в два тура: 10 и 24 апреля 2022 года.

Нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон пока официально не выдвигал свою кандидатуру на второй срок, однако в политических кругах не сомневаются в его планах и убеждены, что 43-летний президент сделает это уже в следующем месяце.

В своем выступлении, сопровождавшемся кадрами кинохроники и симфонической музыкой, Земмур сделал акцент на своем желании "вернуть Францию французам". "Я намерен, как и вы, взять судьбу страны в собственные руки", - заявил Земмур, обращаясь к аудитории соцсетей. Он утверждал, что в последнее время "французы чувствуют себя иностранцами у себя дома и больше не узнают свою страну".

Он заявил, что выступает в защиту прав французов. "Мы не станем ничьими вассалами и не дадим никому себя заменить", - сказал претендент. "Франция должна укрепить свой суверенитет. Европа никогда не станет нацией", - считает он.

Земмур пообещал провести реиндустриализацию Франции, сократить безработицу, восстановить французскую школу и передать страну следующим поколениям.

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Версия на английском языке French commentator Zemmour announces presidential run

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