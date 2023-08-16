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Французский журналист и дочь экс-главы Сената Франции разбились на самолете

Французский журналист и дочь экс-главы Сената Франции разбились на самолете Французский журналист Жерар Леклер и дочь бывшего президента французского Сената Рене Монори Мишель разбились на самолете. Самолет потерпел крушение недалеко от Нанта.
Другие страны
16 августа 2023 г. 14:06
Французский журналист и дочь экс-главы Сената Франции разбились на самолете

Французский журналист Жерар Леклер и дочь бывшего президента французского Сената Рене Монори Мишель разбились на самолете. Самолет потерпел крушение недалеко от Нанта.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

Самолет Robin DR400, которым управлял Леклер, во вторник утром вылетел из коммуны Луден в регионе Новая Аквитания на западе Франции в направлении коммуны Ла-Боль-Эскублак на Атлантическом побережье.

Как сообщила прокуратура горда Сен-Назер, самолет исчез с радаров, никаких сообщений о трудностях при полете от экипажа не поступало.

Поисковая команда в каналах Луары обнаружила обломки фюзеляжа. По информации источника, близкого к расследованию, были найдены дела двух пассажиров и фрагменты, указывающие на присутствие третьего пассажира на борту самолета.

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