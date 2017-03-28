Французский суд приговорил Карлоса Шакала к третьему пожизненному сроку

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Французский суд приговорил известного в прошлом ультралевого террориста Ильича Рамиреса Санчеса, известного под прозвищем Карлос Шакал, к третьему пожизненному сроку по делу о взрыве бомбы в Париже в 1974 году, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Карлос Шакал считается одним из самых жестоких и расчетливых политических террористов. Карлос Шакал и пятеро его сообщников в 1975 году проникли в штаб-квартиру ОПЕК в Вене и захватили более 80 человек в заложники, включая министров 11 стран. Австрийские власти пошли на уступки и позволили Санчесу бежать в Алжир. Долгое время ему удавалось скрываться в разных странах. В девяностых годах он обосновался в Судане, но в 1994 году Хартум выдал его Парижу.

Отметим, что французский суд рассматривал участие Карлоса Шакала в теракте в парижской аптеке в 1974 году в торговой галерее "Драгстор". Тогда два человека погибли, еще 34 получили ранения.

С 1997 года он отбывает пожизненное заключение в парижской тюрьме "Санте" за убийство французских полицейских, совершенное в 1975 году.