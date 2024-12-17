Французский сенатор: Сотни смертей, а власти Франции называют главной проблемой Майотты иммиграцию

Франция подверглась критике со стороны власти Майотты за недостаточную подготовку и медленную реакцию на последствия разрушительного циклона Шидо, обрушившегося на заморскую территорию Майотта.

Правительство Франции подверглось серьезной критике со стороны политиков и активистов за недостаточную подготовку и медленную реакцию на последствия разрушительного циклона Шидо, обрушившегося на заморский департамент Майотта в Индийском океане.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, сенатор от партии "Европа-экология" Мелани Фогель резко отреагировала на заявление исполняющего обязанности министра внутренних дел Франции Брюно Ретайо в соцсети X.

Ретайо написал, что катастрофа подчеркнула необходимость решительных мер в области миграционной политики. Он также добавил, что многие нелегальные мигранты не воспользовались убежищами из-за страха быть арестованными.

В ответ Мелани Фогель отметила: "Циклон, вызванный изменением климата, обрушился на заброшенную французскую территорию. Ожидаются сотни, даже тысячи смертей. А вы пишете, что проблема Майотты - это…нелегальная иммиграция. Отвратительно".

Премьер-министр Франсуа Байру также подвергся критике за то, что не посетил пострадавшую Майотту. Вместо пострадавшего региона он отправился на заседание муниципального совета в городе По, где является мэром, передает Рейтерс.

Президент Национального собрания Яэль Браун-Пиве прокомментировал:"Я бы действительно предпочла, чтобы премьер-министр, вместо того чтобы лететь в По, отправился в Мамудзу".

Тем временем власти Майотты продолжают бороться с последствиями циклона, который стал самым разрушительным за последние 90 лет. По данным Meteo France, скорость ветра достигала 200 км/ч. Подтверждено 22 смерти, более 1400 человек пострадали.

Поскольку многие районы Майотты все еще недоступны, сотни или даже тысячи могли оказаться жертвами циклона, но их смерти не были официально учтены. На территории отсутствует электроэнергия, что усугубляет ситуацию.

Президент Эммануэль Макрон заявил о планах посетить Майотту в ближайшие дни. Однако жители острова, где более трех четвертей населения живет в бедности, остаются недовольны недостаточной поддержкой со стороны Франции.