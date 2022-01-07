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Французский проармянский депутат наказан за присвоение общественного имущества

Французский проармянский депутат наказан за присвоение общественного имущества Французский проармянский депутат Франсуа Пуппони обвинен в присвоении общественного имущества.
Другие страны
7 января 2022 г. 09:28
Французский проармянский депутат наказан за присвоение общественного имущества

Французский проармянский депутат Франсуа Пуппони обвинен в присвоении общественного имущества.

Как передает французское бюро Report, решением Понтуазского городского суда Парижа он был обвинен в использовании общественного имущества в личных целях и оштрафован на 5 тыс. евро.

В период исполнения обязанностей мэра города Сарсель департамента Валь Дуаз Ф.Пуппони воспользовался в личных нуждах банковской картой компании SEM Chaleur, снабжающей теплом дома 40 тыс. городских жителей.

Бывший мэр также обвиняется в присвоении более 27 тыс. евро в ресторанах и отелях Парижа и провинций.

Прокуратура требовала ареста Ф.Пуппони сроком на 6 месяцев и штраф в размере 20 тыс. евро.

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Версия на английском языке Pro-Armenian MP from France punished for embezzling public property
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