Французский проармянский депутат наказан за присвоение общественного имущества

Французский проармянский депутат Франсуа Пуппони обвинен в присвоении общественного имущества.
Как передает французское бюро Report, решением Понтуазского городского суда Парижа он был обвинен в использовании общественного имущества в личных целях и оштрафован на 5 тыс. евро.
В период исполнения обязанностей мэра города Сарсель департамента Валь Дуаз Ф.Пуппони воспользовался в личных нуждах банковской картой компании SEM Chaleur, снабжающей теплом дома 40 тыс. городских жителей.
Бывший мэр также обвиняется в присвоении более 27 тыс. евро в ресторанах и отелях Парижа и провинций.
Прокуратура требовала ареста Ф.Пуппони сроком на 6 месяцев и штраф в размере 20 тыс. евро.