Французский премьер предупредил об опасности, связанной с госдолгом

Годовая стоимость обслуживания государственного долга Франции может достичь 100 млрд евро в ближайшие годы.

Годовая стоимость обслуживания государственного долга Франции может достичь 100 млрд евро в ближайшие годы.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Франсуа Байру в интервью изданию Journal du Dimanche.

"Наша страна на ужасно рискованном пути, который может привести нас к бедственной ситуации в течение 3-4 лет: одно только обслуживание долга - то есть выплата процентов - может достичь 100 миллиардов евро. Ежегодно. Это эквивалентно бюджетам образования и обороны вместе взятым", - заявил Байру.

По его словам, сложившаяся ситуация представляет значительную угрозу социальной модели, суверенитету и будущему Франции, а любого резкого повышения процентных ставок может оказаться достаточно, чтобы толкнуть страну в экономический и финансовый кризис "исторических масштабов". Причиной тому, по мнению Байру - превращение в норму финансируемого за счет долга дефицита бюджета на протяжении "многих десятилетий".

При этом выходом из положения, считает премьер-министр, станет снижение государственных расходов в сочетании с наращиванием производства.

Ранее газета Figaro со ссылкой на опрос, проведенный для нее компанией Verian, сообщила, что рейтинг доверия премьеру Франции Франсуа Байру упал до 14% - это самый низкий показатель среди премьер-министров с 1958 года.