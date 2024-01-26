Французский политик призвал "уничтожить" Евросоюз

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "уничтожить" Евросоюз, чтобы "спасти" сельское хозяйство Франции.
Как сообщает Report, об этом политик написал на своей странице в соцсети "Х", комментируя решение Брюсселя ускорить принятие соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР.
По его словам, данное соглашение нанесет серьезный ущерб сельскому хозяйству Франции.
"Это решение убьет наше сельское хозяйство. Давайте уничтожим ЕС, прежде чем он уничтожит нас!", - призвал Флориан Филиппо.
Incroyable ! En pleine révolte des #AgriculteursEnColère, la Commission européenne vient de commettre une énorme provocation en annonçant vouloir accélérer l’adoption du Traité de libre-échange UE-#MERCOSUR, qui tuerait notre agriculture !