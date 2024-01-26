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Французский политик призвал "уничтожить" Евросоюз

Французский политик призвал "уничтожить" Евросоюз Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "уничтожить" Евросоюз, чтобы "спасти" сельское хозяйство Франции.
Другие страны
26 января 2024 г. 12:19
Французский политик призвал уничтожить Евросоюз

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо призвал "уничтожить" Евросоюз, чтобы "спасти" сельское хозяйство Франции.

Как сообщает Report, об этом политик написал на своей странице в соцсети "Х", комментируя решение Брюсселя ускорить принятие соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР.

По его словам, данное соглашение нанесет серьезный ущерб сельскому хозяйству Франции.

"Это решение убьет наше сельское хозяйство. Давайте уничтожим ЕС, прежде чем он уничтожит нас!", - призвал Флориан Филиппо.

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Версия на английском языке French politician calls for “destroying” EU
Версия на азербайджанском языке Fransalı siyasətçi Aİ-ni “məhv etməyə” çağırış edib

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