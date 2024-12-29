Французский политик призвал страну выйти из Евросоюза

Политик Флориан Филиппо призвал Францию выйти из Евросоюза после постановления суда ЕС, согласно которому страна должна выплачивать семейные пособия семьям нелегальных иммигрантов.

Политик Флориан Филиппо призвал Францию выйти из Евросоюза после постановления суда ЕС, согласно которому страна должна выплачивать семейные пособия семьям нелегальных иммигрантов.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Политик процитировал сообщение СМИ, в котором говорится, что, согласно решению суда, иностранные граждане больше не должны доказывать, что их дети регулярно въезжали во Францию, чтобы иметь право на семейные пособия.

"Суд Евросоюза обязал Францию выплачивать семейные пособия семьям нелегалов. И, однако же их присутствие во Франции незаконно... Напомним, что это право выше любого нашего национального права, в том числе конституции Франции! Когда мы выйдем из этого сумасшедшего дома?! Frexit (имеется в виду выход Франции из ЕС - ред.) - одно единственное решение, чтобы остановить это безумие и вернуть контроль!" - заявил он.

Он также призвал не доверять политикам, которые осуждают описанную ситуацию, но не призывают к выходу Франции из ЕС, и назвал их "лицемерами".