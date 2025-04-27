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Французский политик призвал Макрона уйти в отставку после встречи с Трампом

Французский политик призвал Макрона уйти в отставку после встречи с Трампом Президента Франции Эмманюэля Макрона унизили в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане, из-за чего ему следует оставить свой пост.
Другие страны
27 апреля 2025 г. 16:50
Французский политик призвал Макрона уйти в отставку после встречи с Трампом

Президента Франции Эмманюэля Макрона унизили в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане, из-за чего ему следует оставить свой пост.

Как передает Report, такое мнение выразил лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

"Макрона назвали лакеем. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти. Даешь досрочные президентские выборы!" - написал Эньян в соцсети X.

Он прикрепил к публикации видео, на котором запечатлен момент встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского перед церемонией похорон Папы Римского Франциска. В кадре находятся три стула, один из которых уносят ватиканские служащие. Затем в кадр попадет Макрон. Далее между ним и американским лидером происходит короткий диалог. Видеоряд оканчивается разговором Трампа и Зеленского.

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Версия на азербайджанском языке Fransalı siyasətçi Trampla görüşdən sonra Makronu istefaya çağırıb

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