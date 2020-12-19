Французский политик пригрозил властям Британии войной

Мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье пригрозил Великобритании "Фолклендской войной" из-за спора с Европейским Союзом.
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"Вы действительно хотите, чтобы у вас на пороге была Фолклендская война? Разговоры о военных кораблях могут льстить ура-патриотическому эго по обе стороны Ла-Манша, но это не поможет нам достичь соглашения", – обратился Кувилье к властям Великобритании.
Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом все еще нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС. В ходе последнего раунда переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и даже о возможном переносе переговоров на следующий год.