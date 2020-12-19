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Французский политик пригрозил властям Британии войной

Французский политик пригрозил властям Британии войной Мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье пригрозил Великобритании "Фолклендской войной" из-за спора с Европейским Союзом.
Другие страны
19 декабря 2020 г. 18:50
Французский политик пригрозил властям Британии войной

Мэр французского города Булонь-сюр-Мер Фредерик Кувилье пригрозил Великобритании "Фолклендской войной" из-за спора с Европейским Союзом.

Как передает Report со ссылкой на Express, Евросоюз требует продолжения доступа к водам Великобритании для своих рыболовных судов после завершения Brexit, однако Лондон выступает против этого. При этом британский Королевский флот планирует отправить четыре корабля для защиты рыболовных вод Великобритании от вторжений, если не будет заключено новое соглашение.

"Вы действительно хотите, чтобы у вас на пороге была Фолклендская война? Разговоры о военных кораблях могут льстить ура-патриотическому эго по обе стороны Ла-Манша, но это не поможет нам достичь соглашения", – обратился Кувилье к властям Великобритании.

Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом все еще нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС. В ходе последнего раунда переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и даже о возможном переносе переговоров на следующий год.

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