Французский парламент запретил одноразовые электронные сигареты

Французский парламент принял закон, который запрещает на территории страны одноразовые электронные сигареты.

Французский парламент принял закон, который запрещает на территории страны одноразовые электронные сигареты.

Как передает Report, трансляция заседания велась на сайте Сената Франции (верхней палаты парламента).

Принятый документ запрещает на территории Франции продажу или иное распространение электронных сигарет, которые заранее заправлены для курения и не могут быть заполнены повторно.

По мнению авторов документа, курение одноразовых сигарет, с одной стороны, негативно влияет на здоровье людей, и прежде всего студентов, у которых этот вид устройств пользуется особенной популярностью, с другой стороны - такие сигареты наносят значительный вред окружающей среде, так как аккумуляторы этих устройств выбрасываются после одного использования.

Напомним, что 4 февраля проект этого закона был принят Национальным собранием (нижней палатой).

Таким образом, Франция стала второй европейской страной после Бельгии, где запрещены одноразовые электронные сигареты.