Французский министр отправился в Новую Каледонию в попытке спасти Буживальское соглашение

Министр заморских территорий Франции Мануэль Вальс находится в Новой Каледонию, где до субботы проведет ряд встреч и переговоров, пытаясь отстоять подписанное в Буживале в июле соглашение, которое должно переопределить статус территории, предоставив ей широкие новые полномочия.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на французские СМИ, самой важной частью программы являются переговоры с лидерами объединения FLNKS, которые выступают за независимость острова.

Меньше, чем неделю назад Фронт национального освобождения канаков и социалистов (FLNKS) отказался подписать соглашение, которое было заключено 12 июля с различными политическими силами Каледонии.

"Я еду в Новую Каледонию, чтобы объяснить, уточнить, дополнить, убедить, насколько это необходимо, - сказал Мануэль Вальс в интервью журналистам. - Каждый понимает, что начинать с нуля, без альтернативного проекта, приведет Новую Каледонию в тупик".

Буживальское соглашение, заключенное под Парижем в июле между лоялистами и лидерами движения за независимость, обещало пересмотреть статус территории, находящейся под французским контролем с середины XIX века, после более чем года беспорядков.

Однако 13 августа FLNKS отказался от него и вышел из переговоров.

Предварительное соглашение предусматривает создание особого каледонского гражданства – наряду с французским – и учреждение "Государства Новая Каледония" с широкими полномочиями в области дипломатии, юстиции и валюты, хотя оборона останется в ведении Парижа.

Договоренность также предлагает открыть избирательные списки для жителей, проживающих в Новой Каледонии не менее 10 лет, начиная с провинциальных выборов 2031 года.

Для вступления в силу реформы должны пройти через конгресс Новой Каледонии, требуя большинства в три пятых голосов плюс дополнительные пять мест. FLNKS и особенно влиятельный Каледонский союз (UC) утверждают, что этот порог недостижим, и обвиняют Париж в создании замаскированного вето на дальнейшую передачу полномочий.

Это уже четвертый в этом году визит Вальса в Нумеа, во время которого он также стремится создать редакционный комитет для доработки соглашения. Однако его легитимность будет трудно поддержать без участия FLNKS, который со стороны ООН признан представительным голосом борьбы Новой Каледонии за деколонизацию.