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Французский исследователь: В правоохранительных органах Франции необходимы реформы

Французский исследователь: В правоохранительных органах Франции необходимы реформы "В правоохранительных органах Франции необходимы реформы".
Другие страны
4 июля 2023 г. 14:13
Французский исследователь: В правоохранительных органах Франции необходимы реформы

"В правоохранительных органах Франции необходимы реформы".

Об этом местному бюро Report сказал исследователь Института перспектив и безопасности в Европе Квентин Делару.

По его словам, убийство полицией 17-летнего подростка во французском городе Нантер повергло общество в шок: "Имеется большая необходимость в реформах для улучшения условий труда правоохранительных органов в пригородах. Условия работы полиции должны быть улучшены. Кроме того, в пригородах Франции существуют проблемы безработицы, безопасности. В этих районах уровень безработицы среди молодежи очень высокий. Поэтому у людей создалось впечатление, что государство их бросило, оставило одних. Это приводит к серьезным проблемам с безопасностью. Количество служащих в этих районах полицейских тоже очень мало, что вынуждает их работать в тяжелых условиях".

К.Делару сказал, что во Франции необходимо обучать сотрудников полиции: "Необходимы опытные полицейские, чтобы сопровождать неопытных во время операций в пригородах и обучать их. К тому же было бы неплохо пересмотреть закон "Об общественной безопасности" для более правильного использования оружия полицией. Также целесообразно расширить практику размещения камер на форме, чтобы сделать полицейские проверки более прозрачными. Франция – правовое государство, судебные разбирательства продолжаются, это требует времени. Рано или поздно мы узнаем, в каких условиях произошла трагедия и кто ее виновник".

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Версия на азербайджанском языке Fransalı tədqiqatçı: "Fransa hüquq-mühafizə orqanlarında islahatlara ehtiyac var"

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