Французский генерал: Разместить 200 тыс. миротворцев в Украине невозможно

Французский генерал Николя Ришу, бывший командующий 7-й бронетанковой бригады Франции, считает невозможным развернуть контингент миротворцев западных стран в Украине численностью 200 тыс. человек.

Французский генерал Николя Ришу, бывший командующий 7-й бронетанковой бригады Франции, считает невозможным развернуть контингент миротворцев западных стран в Украине численностью 200 тыс. человек.

Как передает Report, его словам приводит газета Express.

"Найти столько военных абсолютно невозможно. Никакая европейская армия не имеет возможности задействовать столько солдат на длительный срок", - отметил он.

В свою очередь, эксперт Института стратегических и оборонных исследований Йоан Мишель заявил изданию о том, что в настоящее время Франция была бы не в состоянии предоставить для подобного контингента более 10 тыс. военных.

Ранее сообщалось о том, что Великобритания и Франция тайно обсуждают совместную отправку миротворческих сил в Украину после окончания конфликта.