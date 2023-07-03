Французский эксперт: Эммануэль Макрон не любит Францию

Правительство Франции притесняет оппозицию.

Правительство Франции притесняет оппозицию.

Об этом местному бюро Report сказал эксперт по коммуникации во время кризисов и стратегический консультант при организациях Жан-Франсуа Дюма (Jean-Francois Dumas).

По его словам, сегодняшний кризис во Франции и последние события являются показателями неверной политики, проводимой в стране более чем 20 лет:

"Руководитель страны Эммануэль Макрон равнодушно относится к происходящему в стране. В городах вокруг Парижа существует серьезная проблема с интеграцией населения. Если сегодня население этих городов начало выступать против нас, нашей истории, общества, то виноваты мы сами. Эммануэль Макрон пускает в страну мигрантов, но в стране нет никаких условий для того, чтобы принять их, разместить, обеспечить жильем, интегрировать. Мигранты совершают противоправные поступки в общественных местах, грабят торговые объекты, потому что знают, что серьезных мер против них не примут. Мы увидели, что очень мало людей было арестовано из-за материального ущерба, нанесенного во время последних событий".

Жан-Франсуа Дюма отметил, что правительство ограничивает деятельность оппозиции:

"В период первого пятилетнего срока деятельности президента страны акции протеста провели "желтые жилеты". Но люди зря протестовали около года, их требования не были рассмотрены, не было принято никаких мер. Некогда отдавшие голоса за Макрона сегодня не согласны с его политикой. Макрону удалось ограничить деятельность оппозиции. В стране больше не действуют ни социалисты, ни правые, ни коммунисты. Сегодня во Франции слышны голоса только крайне левых, а они известны тем, что излишне агрессивны".

Эксперт также коснулся текущих тяжелых условий труда французской полиции:

"Объем работы большой, а число полицейских и их доход маленький. Отношение к ним плохое. Во Франции сегодня имеются такие кварталы, куда боятся приходить домашние врачи. В пригородах Парижа есть те, кто носит оружие. Президент страны проявляет абсолютное безразличие ко всему этому".

Ж.Дюма отметил, что Франция проживает очень грустную страницу своей истории:

"Сегодня долг нашей страны достиг рекордных показателей. Мы не знаем куда уходят наши налоги. Думаю, Эммануэль Макрон не любит Францию".