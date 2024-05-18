Французские железнодорожники запланировали массовую забастовку на 21 мая

Сотрудники Национальной компании французских железных дорог (SNCF) намерены провести 21 мая массовую забастовку, требуя премий в связи с работой на предстоящих Олимпийских играх.

Сотрудники Национальной компании французских железных дорог (SNCF) намерены провести 21 мая массовую забастовку, требуя премий в связи с работой на предстоящих Олимпийских играх.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил один из инициировавших акцию профсоюзов Sud-Rail.

"По инициативе Sud-Rail мобилизация в SNCF на территории [региона] Иль-де-Франс 21 мая будет очень сильной, это точно! На следующий день запланированы переговоры с руководством SNCF, которое должно будет ответить на наши требования", - говорится в заявлении, размещенном на странице профсоюза в X (ранее Twitter). "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Национальный союз автономных профсоюзов" (UNSA) также сообщили о присоединении к предстоящей забастовке.

Как уточняет газета Les Echos, в SNCF предлагают выплатить суточные премии в размере €50 сотрудникам, которые будут работать в период международных соревнований, а также по €200-500 тем, кого вынудят перенести отпуска. Sud-Rail со своей стороны требует повысить суточную премию до €100, а также выплатить единовременно по €1 тыс. евро всем служащим SNCF и повысить ежемесячное жалованье на €400.