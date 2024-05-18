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Французские железнодорожники запланировали массовую забастовку на 21 мая

Французские железнодорожники запланировали массовую забастовку на 21 мая Сотрудники Национальной компании французских железных дорог (SNCF) намерены провести 21 мая массовую забастовку, требуя премий в связи с работой на предстоящих Олимпийских играх.
Другие страны
18 мая 2024 г. 01:25
Французские железнодорожники запланировали массовую забастовку на 21 мая

Сотрудники Национальной компании французских железных дорог (SNCF) намерены провести 21 мая массовую забастовку, требуя премий в связи с работой на предстоящих Олимпийских играх.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил один из инициировавших акцию профсоюзов Sud-Rail.

"По инициативе Sud-Rail мобилизация в SNCF на территории [региона] Иль-де-Франс 21 мая будет очень сильной, это точно! На следующий день запланированы переговоры с руководством SNCF, которое должно будет ответить на наши требования", - говорится в заявлении, размещенном на странице профсоюза в X (ранее Twitter). "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Национальный союз автономных профсоюзов" (UNSA) также сообщили о присоединении к предстоящей забастовке.

Как уточняет газета Les Echos, в SNCF предлагают выплатить суточные премии в размере €50 сотрудникам, которые будут работать в период международных соревнований, а также по €200-500 тем, кого вынудят перенести отпуска. Sud-Rail со своей стороны требует повысить суточную премию до €100, а также выплатить единовременно по €1 тыс. евро всем служащим SNCF и повысить ежемесячное жалованье на €400.

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