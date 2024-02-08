Французские железнодорожники объявили о забастовке в начале школьных каникул

Сотрудники Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) объявили о забастовке 16-18 февраля из-за низких зарплат и тяжелых условий труда.

Сотрудники Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) объявили о забастовке 16-18 февраля из-за низких зарплат и тяжелых условий труда.

Как передает Report, об этом сообщает издание Midi Libre.

Накануне состоялась очередная встреча профсоюзов SNCF и руководства компании.

"Итог встречи не позволил отменить наше предупреждение о забастовке контролеров 16-18 февраля", - сообщило СМИ со ссылкой на заявление профсоюзов.

Некоторые из них, как Sud-Rail, объявили о забастовке с 8 часов вечера 15 февраля до 8 утра 19 февраля - в период, когда во Франции начинаются зимние школьные каникулы, и SNCF сталкивается с максимальным пассажиропотоком.

Профсоюзы недовольны тем, что власти Франции не соблюдают условия ранее заключенного соглашения о выходе из кризиса. Так, они указывали на то, что в поезде из соображений безопасности должны находиться минимум два контролера. Они требовали повышения зарплат на 500 евро в месяц с учетом особенностей их работы - таких, как постоянная работа в выходные.

Ранее руководство SNCF пообещало в марте провести круглый стол с профсоюзами, а также создать дополнительные 200 рабочих мест, чтобы общее число контролёров в 2024 году достигло 850 человек.