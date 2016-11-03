Французские ВВС утроили число ударов в Мосуле

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Французские ВВС в составе международной коалиции по борьбе с терроризмом утроили число ударов по боевикам группировки ИГИЛ в Мосуле для поддержки операции по его освобождению.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-атташе армии.

Операция с целью освобождения города Мосул на севере Ирака от ИГИЛ началась 17 октября. На земле ее ведут иракские военные, курдские силы пешмерга и шиитские ополченцы, с воздуха их поддерживают ВВС международной коалиции во главе с США.

По словам пресс-атташе армии Патрика Стегера, из 75 авиаударов, осуществленных Францией на всей территории Ирака и Сирии с 17 октября по 1 ноября, 63 пришлись на Мосул и его окрестности. При этом он добавил, что операция преодолела "фазу активного продвижения", и теперь тактика изменилась.

"Иракские военные начали входить в городские районы", — сказал он, отметив, что это привело к сокращению действий авиации.

Как отмечает агентство, французские самолеты совершают вылеты с баз в Иордании, ОАЭ и французского авианосца "Шарль де Голль" в Средиземном море.