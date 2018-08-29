Французские ВС ликвидировали одного из главарей ИГИЛ

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ В ходе спецоперации вооруженных сил Франции в Мали был ликвидирован один из главарей террористической группировки "Исламское государтсво", передает Report.

По информации издания France24, в результате воздушной атаки был уничтожен Мохаммед Ага Альмунера. На месте авиаудара также обнаружены тела его охранника, а также женщины и подростка. Подробности произошедшего уточняются. В министерстве обороны Франции намерены сделать официальное заявление по факту авиаудара.