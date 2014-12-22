​Французские военные обнаружили на севере Мали крупный склад оружия боевиков

Развернутый в Мали французский военный контингент, который принимает участие в антитеррористической операции "Бархан", обнаружил в ходе рейда на севере африканской страны крупный склад с оружием и боеприпасами, сообщили источники в малийских силовых структурах

Баку. 22 декабря.REPORT.AZ/, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По их словам, "в тайнике было найдено большое количество оружия, тысячи единиц боеприпасов и взрывчатка".

Как отмечают региональные наблюдатели, обнаруженный склад, очевидно, принадлежит одной из вооруженных группировок, которые ведут борьбу с правительственными войсками и контингентом миротворцев из Многодисциплинарной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

В 2012 году в Мали разгорелся вооруженный конфликт между правительственными войсками и боевиками-исламистами, во многом спровоцированный обострением обстановки в Ливии.

Сломить стремительное наступление экстремистов на Бамако удалось благодаря вмешательству Франции и развертыванию в Мали африканских сил, которые затем вошли в состав МИНУСМА.

Однако в последние месяцы экстремистские формирования на севере страны, в том числе "Движение за единство и джихад в Западной Африке", вновь начали набирать силу. Боевики совершают нападения на силы как правительственной армии, так и отряды миротворцев ООН.