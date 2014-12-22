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    ​Французские военные обнаружили на севере Мали крупный склад оружия боевиков

    В тайнике было найдено большое количество оружия, тысячи единиц боеприпасов и взрывчатка

    Баку. 22 декабря.REPORT.AZ/ Развернутый в Мали французский военный контингент, который принимает участие в антитеррористической операции "Бархан", обнаружил в ходе рейда на севере африканской страны крупный склад с оружием и боеприпасами, сообщили источники в малийских силовых структурах, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

    По их словам, "в тайнике было найдено большое количество оружия, тысячи единиц боеприпасов и взрывчатка".

    Как отмечают региональные наблюдатели, обнаруженный склад, очевидно, принадлежит одной из вооруженных группировок, которые ведут борьбу с правительственными войсками и контингентом миротворцев из Многодисциплинарной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

    В 2012 году в Мали разгорелся вооруженный конфликт между правительственными войсками и боевиками-исламистами, во многом спровоцированный обострением обстановки в Ливии.

    Сломить стремительное наступление экстремистов на Бамако удалось благодаря вмешательству Франции и развертыванию в Мали африканских сил, которые затем вошли в состав МИНУСМА.

    Однако в последние месяцы экстремистские формирования на севере страны, в том числе "Движение за единство и джихад в Западной Африке", вновь начали набирать силу. Боевики совершают нападения на силы как правительственной армии, так и отряды миротворцев ООН.

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