Французские военнослужащие покинули ЦАР

Последние 130 французских военнослужащих, находившихся в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), покинули страну.

Последние 130 французских военнослужащих, находившихся в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), покинули страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Министерства Вооруженных сил Франции.

"15 декабря последние французские военнослужащие, находившиеся в ЦАР в рамках логистической миссии MISLOG, покинули страну на военном самолете", - отмечается в коммюнике. В нем подчеркивается, что "миссия, в которой участвовали порядка 130 военнослужащих, больше не имела оперативного обоснования".