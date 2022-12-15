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Французские военнослужащие покинули ЦАР

Французские военнослужащие покинули ЦАР Последние 130 французских военнослужащих, находившихся в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), покинули страну.
Другие страны
15 декабря 2022 г. 19:28
Французские военнослужащие покинули ЦАР

Последние 130 французских военнослужащих, находившихся в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), покинули страну.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Министерства Вооруженных сил Франции.

"15 декабря последние французские военнослужащие, находившиеся в ЦАР в рамках логистической миссии MISLOG, покинули страну на военном самолете", - отмечается в коммюнике. В нем подчеркивается, что "миссия, в которой участвовали порядка 130 военнослужащих, больше не имела оперативного обоснования".

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Версия на английском языке Last French troops leave Central African Republic amid closer Bangui-Moscow ties
Версия на азербайджанском языке Fransa hərbçiləri Mərkəzi Afrika Respublikasını tərk ediblər

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