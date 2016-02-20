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    Французские власти выселяют беженцев из Кале

    Южная часть лагеря должны быть освобождена до вечера 23 февраля

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Южная часть лагеря должны быть освобождена до вечера 23 февраля, решили в префектуре департамента Па-де-Кале, передает Report со ссылкой на "Би-би-си".

    Все беженцы, которые останутся в лагере после этого срока, будут выселены, сообщили власти.

    Затем южную часть, которая составляет около половины всего палаточного лагеря, снесут.

    По оценкам властей, предписание вынудит сменить место жительства 800-1000 человек.

    Правозащитники, выступающие против выселения, полагают, что в регионе, который пойдет под снос, живут в два раза больше беженцев.

    Им предлагают переселиться в жилые модули - специально оборудованные жилые модули. На их оснащение власти потратили около 25 млн евро.

    Количество мигрантов в лагере в Кале, известном как "джунгли", за последние два года выросло в несколько раз.

    Лагерь превратился в мини-город. Здесь есть магазины, ресторан, религиозные учреждения и даже театр.

    В январе сообщалось, что власти снесли мечеть и школу для мигрантов.

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