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Французские СМИ: Реюньон - пример жестокости Парижа на заморских территориях

Французские СМИ: Реюньон - пример жестокости Парижа на заморских территориях Франция своей колониальной политикой ограничивает культурное разнообразие на своих заморских территориях, ярким примером чего является остров Реюньон.
Другие страны
28 января 2025 г. 16:37
Французские СМИ: Реюньон - пример жестокости Парижа на заморских территориях

Франция своей колониальной политикой ограничивает культурное разнообразие на своих заморских территориях, ярким примером чего является остров Реюньон.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале "Мусульмане во Франции".

В статье отмечается, что французская колониальная политика была сосредоточена на ассимиляции, предполагающей полный отказ от национальной идентичности и усвоение покоренными народами всего французского - языка, ценностей и институтов, чтобы получить статус "полноценных" граждан, а не людей второго сорта.

Все это прикрывалось внешним фасадом идей равенства при наличии серьезных культурных и расовых притеснений, подчеркивает автор.

"На Реюньоне ассимиляция приобрела весьма специфическую форму. Изначально коренное население острова разбавлялось рабами и наемными рабочими из Индии, Китая, Мадагаскара. И, конечно, здесь селились европейские колонисты. Культурное разнообразие местных оказалось подавленным колониальной системой, которая ценила исключительно европейскую культуру. Реюньонский креольский, как и другие местные языки были вытеснены на периферию общественной и образовательной сфер. При этом местная культура и история нередко умалчивались или полностью исключались из официальных дискурсов", - отмечается в статье.

Автор утверждает, что "стирание" культурного наследия на Реюньоне является лишь небольшой частью французских преступлений на острове. Особую опасность представляла политика контроля рождаемости в 1960-х годах, которая стала одним из самых мрачных эпизодов в истории острова.

"Тысячи реюньонских женщин стали жертвами принудительной стерилизации или контрацепции без их осознанного согласия. Несмотря на иски некоторых жертв, виновные в этих преступлениях, особенно врачи, никогда не привлекались к ответственности", - говорится в статье.

Однако, как отмечает автор, современная молодежь острова, объединившись в панафриканскую организацию Ka-Ubuntu, поставила перед собой цель освободить Реюньон от экономических, культурных и политических моделей, навязанных в период колонизации.

"Для Ромена Катамбары [председатель движения Ka-Ubuntu] цель организации - добиться возвращения Реюньона в список территорий ООН, подлежащих деколонизации. Другая цель - заручиться поддержкой государств, выступающих против колониализма, поскольку выступать за независимость перед лицом 6-й мировой державы, постоянного члена Совета Безопасности, обладающего правом вето в ООН. Тем более, что международные юрисдикции не имеют полномочий навязывать свои решения государствам, которые не соблюдают свои международные обязательства", - говорится в материале.

Одной из таких стран стал Азербайджан. Автор статьи напомнил, что недавно при организации Бакинской инициативной группы прошла международная конференция на тему "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету".

"Целью конференции было исследовать исторические и современные аспекты колониального прошлого Реюньона, сохраняющееся влияние французского господства и потенциальные пути к суверенитету и самоопределению", - заявил он.

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Версия на английском языке Réunion island - testament to France's cruel colonial past, French media outlets say
Версия на азербайджанском языке KİV: Reyunyon adası Parisin dənizaşırı ərazilərdəki qəddarlığının nümunəsidir

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