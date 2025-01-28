Французские СМИ: Реюньон - пример жестокости Парижа на заморских территориях

Франция своей колониальной политикой ограничивает культурное разнообразие на своих заморских территориях, ярким примером чего является остров Реюньон.

Франция своей колониальной политикой ограничивает культурное разнообразие на своих заморских территориях, ярким примером чего является остров Реюньон.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале "Мусульмане во Франции".

В статье отмечается, что французская колониальная политика была сосредоточена на ассимиляции, предполагающей полный отказ от национальной идентичности и усвоение покоренными народами всего французского - языка, ценностей и институтов, чтобы получить статус "полноценных" граждан, а не людей второго сорта.

Все это прикрывалось внешним фасадом идей равенства при наличии серьезных культурных и расовых притеснений, подчеркивает автор.

"На Реюньоне ассимиляция приобрела весьма специфическую форму. Изначально коренное население острова разбавлялось рабами и наемными рабочими из Индии, Китая, Мадагаскара. И, конечно, здесь селились европейские колонисты. Культурное разнообразие местных оказалось подавленным колониальной системой, которая ценила исключительно европейскую культуру. Реюньонский креольский, как и другие местные языки были вытеснены на периферию общественной и образовательной сфер. При этом местная культура и история нередко умалчивались или полностью исключались из официальных дискурсов", - отмечается в статье.

Автор утверждает, что "стирание" культурного наследия на Реюньоне является лишь небольшой частью французских преступлений на острове. Особую опасность представляла политика контроля рождаемости в 1960-х годах, которая стала одним из самых мрачных эпизодов в истории острова.

"Тысячи реюньонских женщин стали жертвами принудительной стерилизации или контрацепции без их осознанного согласия. Несмотря на иски некоторых жертв, виновные в этих преступлениях, особенно врачи, никогда не привлекались к ответственности", - говорится в статье.

Однако, как отмечает автор, современная молодежь острова, объединившись в панафриканскую организацию Ka-Ubuntu, поставила перед собой цель освободить Реюньон от экономических, культурных и политических моделей, навязанных в период колонизации.

"Для Ромена Катамбары [председатель движения Ka-Ubuntu] цель организации - добиться возвращения Реюньона в список территорий ООН, подлежащих деколонизации. Другая цель - заручиться поддержкой государств, выступающих против колониализма, поскольку выступать за независимость перед лицом 6-й мировой державы, постоянного члена Совета Безопасности, обладающего правом вето в ООН. Тем более, что международные юрисдикции не имеют полномочий навязывать свои решения государствам, которые не соблюдают свои международные обязательства", - говорится в материале.

Одной из таких стран стал Азербайджан. Автор статьи напомнил, что недавно при организации Бакинской инициативной группы прошла международная конференция на тему "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету".

"Целью конференции было исследовать исторические и современные аспекты колониального прошлого Реюньона, сохраняющееся влияние французского господства и потенциальные пути к суверенитету и самоопределению", - заявил он.