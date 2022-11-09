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Французские СМИ назвали изменение отношения Макрона к Мадуро лицемерием

Французские СМИ назвали изменение отношения Макрона к Мадуро лицемерием Президента Франции Эмманюэля Макрона уличили в лицемерии из-за резкой перемены отношения к венесуэльскому президенту Николасу Мадуро из-за нефти.
Другие страны
9 ноября 2022 г. 16:34
Французские СМИ назвали изменение отношения Макрона к Мадуро лицемерием

Президента Франции Эмманюэля Макрона уличили в лицемерии из-за резкой перемены отношения к венесуэльскому президенту Николасу Мадуро из-за нефти.

Об этом передает Report со ссылкой на France24.

"Полутораминутное рукопожатие и беседа в кулуарах экологического саммита в Египте в понедельник были краткими, но они разительно отличаются от ранних комментариев Макрона, который в 2019 назвал Мадуро "нелегитимным лидером", - пишет издание.

Лидер партии LFI Жан-Люк Меланшон также обратил внимание на изменившийся подход главы Франции. Он подметил в Twitter, что "нужда в нефти делает людей вежливыми".

Издания Liberation, в свою очередь, назвала это разворотом на 180 градусов в отношениях с Мадуро.

Отметим, что в конце июня Мадуро заявил, что Боливарианская Республика готова принять французские нефтегазовые компании, если они готовы работать для экспорта сырья в Европу.

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Версия на азербайджанском языке Fransa mediası Makronun Maduroya münasibətini dəyişməsini ikiüzlülük adlandırıb

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