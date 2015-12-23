Французские силовики нейтрализовали около 10 террористов в Мали

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Французские силовые структуры нейтрализовали порядка 10 боевиков террористической организации «Аль-Мурабитун», которая взяла на себя ответственность за атаку на отель Radisson Blu в столице Мали, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Оборонное министерство Франции сообщило в твиттере, что бой происходил в городе Менака в ночь с 19 на 20 декабря.

Противостояние длилось около четырех часов, были захвачены два пикапа и десять мотоциклов, а также большое число вооружения и взрывчатки. Не уточняется, были ли убиты или захвачены живыми нейтрализованные террористы.

Ранее запрещенная в России террористическая группировка «Аль-Каида» заявила, что в атаке на отель в Мали участвовало несколько радикальных группировок.

Нападение на отель в столице Мали было совершено 20 ноября. В заложниках оказались 170 человек, жертвами стали в том числе шесть граждан России.

В середине декабря Мали стало одним из государств, вошедших в исламскую антитеррористическую коалицию во главе с Саудовской Аравией.