​Французские самолеты уничтожили командный центр ИГИЛ в Ираке

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Французские самолеты в ходе боевого вылета уничтожили командный центр боевиков «Исламского государства Ирака и Леванта» в 45 км от иракского Мосула.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в ходе визита президента страны в Вашингтон французский чиновник подчеркнул, что самолеты ВВС страны нанесли удар по командному пункту террористов в городе Талль-Афар.

23 ноября флагман французского флота, авианосец «Шарль де Голль», нанес первый удар по позициям ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Президент Франсуа Олланд на встрече с Бараком Обамой подчеркнул, что Франция не будет участвовать в наземной операции в Сирии.