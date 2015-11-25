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    ​Французские самолеты уничтожили командный центр ИГИЛ в Ираке

    Самолеты нанесли удар по командному пункту террористов в городе в городе Талль-Афар

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Французские самолеты в ходе боевого вылета уничтожили командный центр боевиков «Исламского государства Ирака и Леванта» в 45 км от иракского Мосула.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, в ходе визита президента страны в Вашингтон французский чиновник подчеркнул, что самолеты ВВС страны нанесли удар по командному пункту террористов в городе Талль-Афар.

    23 ноября флагман французского флота, авианосец «Шарль де Голль», нанес первый удар по позициям ИГИЛ в Сирии и Ираке.

    Президент Франсуа Олланд на встрече с Бараком Обамой подчеркнул, что Франция не будет участвовать в наземной операции в Сирии.

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