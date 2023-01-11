Французские профсоюзы проведут всеобщую забастовку из-за пенсионной реформы

Крупнейшие профсоюзы во Франции объявили о проведении всеобщей забастовке 19 января в знак несогласия с пенсионной реформой, основные положения которой озвучила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Крупнейшие профсоюзы во Франции объявили о проведении всеобщей забастовке 19 января в знак несогласия с пенсионной реформой, основные положения которой озвучила премьер-министр страны Элизабет Борн.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Мы не считаем, что наша пенсионная система находится в опасности, и мы не согласны с предложенными изменениями. В связи с этим мы призываем всех французов выйти на общую забастовку 19 января", - сказал журналистам генеральный секретарь профсоюза "Демократическая конфедерация труда" (CFDT), зачитывая совместное обращение крупнейших профсоюзов страны.

Всего в забастовке, которая должна сопровождаться масштабными демонстрациями, принимают участие восемь профсоюзов: CFDT, "Всеобщая конфедерация труда" (CGT, ВКТ), Unsa, "Французская конфедерация работников - христиан" (CFTC), "Рабочая сила" (FO), "Унитарная профсоюзная организация" (FSU), "Конфедерация служащих" (CFE-CGC) и "Солидарные" (Solidaires).

Как уточнил Берже, 19 января станет лишь первым днем забастовки, а вечером того же дня профсоюзы намерены обсудить, как она будет развиваться дальше.

"Мы решительно настроены против принятия этого закона", - заявил журналистам глава ВКТ Филипп Мартинез. Он и другие лидеры профсоюзных организаций также подписали совместное обращение, в котором утверждается, что предложенная правительством реформа "в полную силу ударит по работающим гражданам, особенно по тем, кто начал работать рано и уязвимым гражданам, с ожидаемой продолжительностью жизни ниже средней".

Также, по мнению профсоюзов, эта реформа усложнит жизнь тем, кто потерял работу до выхода на пенсию, и усилит неравенство между мужчинами и женщинами.