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Французские профсоюзы призвали к новым протестам 7 и 11 февраля

Французские профсоюзы призвали к новым протестам 7 и 11 февраля Крупнейшие французские профсоюзы заявили о намерении продолжать борьбу против предложенной правительством пенсионной реформы и призвали к новым акциям протеста 7 и 11 февраля.
Другие страны
1 февраля 2023 г. 04:48
Французские профсоюзы призвали к новым протестам 7 и 11 февраля

Крупнейшие французские профсоюзы заявили о намерении продолжать борьбу против предложенной правительством пенсионной реформы и призвали к новым акциям протеста 7 и 11 февраля.

Как передает Report, соответствующее заявление было обнародовано в Twitter профсоюза "Рабочая сила" (FO).

"По итогам межпрофсоюзного совещания, проводившегося в здании профсоюза "Рабочая сила", было объявлено о двух днях мобилизации: 7 и 11 февраля. Все мобилизованы против пенсионной реформы!" - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято после завершения второй по счету массовой демонстрации профсоюзов против планируемой правительством реформы.

Согласно официальным данным Министерства внутренних дел Франции, по всей стране на улицы вышли 1,2 млн демонстрантов, на 150 тыс. человек превысив показатели первого дня забастовок и протестов, состоявшегося 19 января. Многочисленные собрания прошли в Лионе, Ренне, Руане, Марселе, Нанте и Монпелье, однако самая крупная манифестация состоялась во французской столице: по данным префектуры полиции Парижа, на демонстрацию профсоюзов вышло 87 тыс. человек.

Профсоюзы приводят собственные данные, согласно которым по всей стране в маршах и демонстрациях участвовало 2,8 млн человек.

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