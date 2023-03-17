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Французские профсоюзы намерены продолжать забастовки против пенсионной реформы

Французские профсоюзы намерены продолжать забастовки против пенсионной реформы Крупнейшие профсоюзы Франции намерены продолжать протестные акции и забастовки против пенсионной реформы после решения премьер-министра Франции Элизабет Борн принять соответствующий закон в обход голосования в парламенте.
Другие страны
17 марта 2023 г. 00:29
Французские профсоюзы намерены продолжать забастовки против пенсионной реформы

Крупнейшие профсоюзы Франции намерены продолжать протестные акции и забастовки против пенсионной реформы после решения премьер-министра Франции Элизабет Борн принять соответствующий закон в обход голосования в парламенте.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFM, об этом заявила представитель профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" Катрин Перре.

"Межпрофсоюзное собрание продолжает требовать отзыва пенсионной реформы, - зачитала она общее заявление на пресс-конференции. - Также межпрофсоюзное собрание призывает проводить собрания на этих выходных и в большой день забастовок и манифестаций - 23 марта".

Она подчеркнула, что с 19 января профсоюзы по всей стране проводят "спокойные и целенаправленные" акции протеста, с сожалением отметив, что правительство не прислушалось к молодежи и работающим французам, участвовавшим в них. Представитель CGT подчеркнула, что принудительное принятие законопроекта через 49 статью Конституции стало "настоящим отрицанием демократии в период жесточайшего социального кризиса".

"Эта реформа жестокая, несправедливая и необоснованная, по мнению работающих граждан. Нынешнее выдающееся общественное движение показывает, что президент и правительство потерпели поражение перед Национальным собранием (нижней палатой парламента - ред.)", - заключила она.

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Версия на азербайджанском языке Fransada pensiya islahatı ilə bağlı qanun qəbul edilib, insanlar küçələrə axışıb

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