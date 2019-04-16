Французские пожарные предотвратили обрушение собора Нотр-Дам в последний момент

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Сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставались считанные минуты.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньез журналистам в Париже.

"Здание было спасено, когда оставалось не более 15-30 минут", - сказал Л.Нуньез.

Он пояснил, что решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. По словам госсекретаря, зашедшие в собор пожарные серьезно рисковали жизнью.

Л.Нуньез рассказал, что работы по обеспечению безопасности в соборе продлятся около 48 часов. Только после этого специалисты получат доступ к тем произведениям искусства, которые еще остаются в здании.

Напомним, что вчера в Соборе Парижской Богоматери произошел пожар, рухнула часть шпиля и сгорели часы. Министерство внутренних дел заявило о том, что будет трудно восстановить собор после пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вернуть историческому зданию прежний облик. Пожар, вспыхнувший в Соборе, продолжался более 10 часов. Потушить его удалось лишь за полночь. Сообщается, что причиной пожара стали ремонтные работы.