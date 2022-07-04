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Французские оппозиционные партии отказались от мандатов в новом правительстве

Французские оппозиционные партии отказались от мандатов в новом правительстве Состав нового правительства Франции был объявлен с учетом отказа оппозиционных политических сил от работы в нем вместе с правящей партией.
Другие страны
4 июля 2022 г. 21:15
Французские оппозиционные партии отказались от мандатов в новом правительстве

Состав нового правительства Франции был объявлен с учетом отказа оппозиционных политических сил от работы в нем вместе с правящей партией.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Эмманюэль Макрон на первом заседании нового кабинета министров.

"Премьер-министр Элизабет Борн мне сообщила в пятницу о результатах проведенных на прошлой неделе консультаций. Следует принять к сведению отсутствие желания со стороны оппозиционных партий принимать участие в коалиционном правительстве", - сказал Макрон, открывая заседание.

Макрон подчеркнул, что политическая ситуация в стране требует от правительства амбициозной и инициативной позиции. "Наша страна нуждается в реформах, преобразованиях, а также в ответственности для принятия сложных компромиссов", - отметил он. Президент добавил, что для построения "настоящей независимости" Франции потребуется осуществлять глубокие преобразования, особенно в сфере экологии и демографии.

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