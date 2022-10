Французские компании в РФ: Санкции санкциями, а выгода важнее

В то время как большое количество международных компаний в различных секторах объявили о приостановке своей деятельности в России, в связи с санкциями, введенными из-за войны с Украиной, многие французские компании все еще не решаются покинуть российский

В то время как практически все международные компании и бренды в различных секторах бизнеса объявили о приостановке своей деятельности в России в связи с санкциями, введенными из-за войны с Украиной, многие французские компании все еще не думают покидать российский рынок.

Как передает Report, и это несмотря на то, что они ощущают экономические последствия войны в Украине и ухудшение бизнеса в РФ.

Согласно Reuters, французская Ашан является редким примером западной компании, продолжающей работать в стране после того, как Москва 24 февраля начала войну против Украины и отправила тысячи военнослужащих в Украину.

По данным агентства Anadolu, по состоянию на март 2022 года Ашан с разветвленной сетью в 231 магазин в России и оборотом в 3,2 миллиарда евро в год, или более 10% от общей выручки компании, французский продуктовый ритейлер активно работает в РФ.

"На сегодняшний день под маркой АШАН Ритейл Россия открыт 241 магазин, а именно 62 классических гипермаркета, 33 суперстора АШАН Сити, 146 супермаркетов. В компании АШАН Ритейл Россия работает более 33 000 человек", - отмечается на сайте компании.

По данным Bloomberg в конце августа, Ашан планирует продолжать свою деятельность в России, хоть и переживает “заметное замедление активности” в стране, которое началось во втором квартале, сообщил аналитикам и журналистам финансовый директор Auchan Retail Людовик Делклой.

Ашан - не единственная французская компания, которая все еще активна во Франции. Lactalis, крупнейшая в мире молочная компания, заявила в пятницу, что продолжит свою деятельность в России для обеспечения местного продовольственного рынка, сообщает Reuters.

Также, нефтегазовая Total Energies является объектом уголовного иска, обвиняющего французскую компанию в соучастии в военных преступлениях по подозрению в помощи российским военным во время их вторжения в Украину, сообщает Financial Times. “В жалобе, поданной базирующейся в Бордо неправительственной организацией Darwin Climax Coalitions и украинской организации Razom We Stand утверждается, что сибирское газовое месторождение, частично принадлежащее Total, поставляло сырье для авиатоплива, которое, как подозревается, использовалось российскими военными против украинских гражданских лиц. Парижская прокуратура теперь должна решить, начинать ли расследование”, - сообщила неделю назад Financial Times.

Таким образом, несмотря на неоднократные заявления о "приверженности" Франции общеевропейским ценностям и поддержке Украины, французские компании больше нацелены на экономическую выгоду. А французские власти смотрят на это сквозь пальцы даже под угрозой подрыва своей репутации среди других европейских стран.