Французские компании призвали граждан страны сократить потребление энергии

Руководители энергетических компаний Франции Engie, EDF и TotalEnergies призвали граждан страны сократить потребление электричества и газа из-за снижения поставок российского газа.

Руководители энергетических компаний Франции Engie, EDF и TotalEnergies призвали граждан страны сократить потребление электричества и газа из-за снижения поставок российского газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила воскресная газета Le Journal du Dimanche, ссылаясь на заявление компаний.

"Мы призываем к сознательности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас, каждый потребитель, каждая компания изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электроэнергии, газа и нефтепродуктов", - говорится в заявлении.

Как отмечается, растущие цены на энергоносители "слишком сильно влияют на покупательную способность семей".

Представители французской энергетической отрасли также сообщили, что уже приняли краткосрочные меры, диверсифицировав поставки газа и возобновив работы "законсервированных объектов".