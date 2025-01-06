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Французские фермеры устроили акции протеста под Лионом

Французские фермеры устроили акции протеста под Лионом Французские фермеры, недовольные политикой властей в сельскохозяйственном секторе, устроили акции протеста под Лионом, затрудняя движение на дорогах.
Другие страны
6 января 2025 г. 14:05
Французские фермеры устроили акции протеста под Лионом

Французские фермеры, недовольные политикой властей в сельскохозяйственном секторе, устроили акции протеста под Лионом, затрудняя движение на дорогах.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France-Presse.

"Колонна фермеров во главе с представителями профсоюза "Сельская координация" сильно замедляет движение к югу от Лиона", - передает агентство.

Около 20 тракторов выдвинулись в сторону Лиона, ко многим из них прикреплены плакаты с лозунгами, а из транспортного средства во главе кортежа разносится праздничная музыка.

Телеканал Franceinfo сообщает, что фермеры также заблокировали трассу A7, соединяющую Лион с Марселем.

12.32

Французские фермеры, недовольные политикой властей в сельскохозяйственном секторе, заблокировали под Парижем трассу, ведущую к границе с Испанией.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник телеканал BFMTV.

"Фермеры из "Сельской координации" заблокировали дорогу N10 Ле-Перрэ-ан-Ивелин", - говорится в сообщении телеканала.

Движение по трассе блокируют восемь тракторов, в общей сложности в акции принимают участие около 20 фермеров.

Ранее власти Парижа запретили несогласованные массовые собрания в городе после того, как профсоюз аграриев "Сельская координация" призвал фермеров "заблокировать" Париж 5 января и потребовал встречи с премьер-министром Франсуа Байру и министром сельского хозяйства Анни Женевар. Во втором крупнейшем фермерском профсоюзе Франции продолжают призывать к протестам, несмотря на анонсированную встречу аграриев с Байру 13 января.

Сам профсоюз также сообщил о проведении манифестации на дороге RN4 к востоку от Парижа, которая ведет к границе с Германией.

С октября во Франции вновь начали проходить протесты фермеров. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле между ЕС и блоком Меркосур (общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию).

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Версия на английском языке French farmers block highway near Paris leading to Spanish border

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