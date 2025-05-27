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Французские фермеры решили приостановить протесты

Французские фермеры решили приостановить протесты об этом заявил в эфире радиостанции RMC глава ведущего фермерского профсоюза FNSEA Арно Руссо
Другие страны
27 мая 2025 г. 12:59
Французские фермеры решили приостановить протесты

Французские аграрии приостанавливают протестные акции и возвращаются на свои фермы после решения депутатов Национального собрания (нижней палаты французского парламента) намеренно отклонить законопроект о снятии ограничений в сельском хозяйстве, чтобы избежать его простоя из-за поправок левых.

Как передает Report, об этом заявил в эфире радиостанции RMC глава ведущего фермерского профсоюза FNSEA Арно Руссо.

С утра понедельника фермеры начали блокировать ряд автотрасс по направлению к столице. Акции проходили в департаментах Эссон, Валь-д'Уаз, Ивелин. Ряд тракторов прибыл к зданию Нацсобрания в центре Парижа. Профсоюзы, добиваясь выполнения своих требований, утверждали, что протестные акции будут проходить бессрочно.

Накануне большинство депутатов от центристского блока и правых партий предварительно отклонили законопроект о снятии ограничений в сельском хозяйстве еще до начала его рассмотрения. Это было сделано намеренно, чтобы обойти около 3,5 тыс. поправок, предложенных левыми партиями, которые считают, что послабления в секторе негативно отразятся на экологии. Фермеры опасались, что из-за поправок обсуждение законопроекта может сильно затянуться. Теперь текст направится в смешанную комиссию из семи депутатов и семи сенаторов для согласования компромиссной версии.

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