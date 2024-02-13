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Французские фермеры могут возобновить акции протестов

Французские фермеры могут возобновить акции протестов Французские фермеры готовы возобновить забастовки в случае, если власти страны не примут дополнительных мер по их поддержке.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 13:03
Французские фермеры могут возобновить акции протестов

Французские фермеры готовы возобновить забастовки в случае, если власти страны не примут дополнительных мер по их поддержке.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо.

"Мы хотим дополнительных мер… Если в течение десяти дней мы не увидим перемен, то готовы возобновить забастовки", - отметил он.

По его словам, с момента объявления правительством страны об изменениях в сельскохозяйственной сфере для их реализации было сделано мало, что вызывает недовольство у фермеров.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза.

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