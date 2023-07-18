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Французские депутаты жалуются на усталость и пропускают заседания парламента

Французские депутаты жалуются на усталость и пропускают заседания парламента Депутаты нижней палаты парламента Франции жалуются на усталость на фоне требований правительства рассмотреть как можно больше законопроектов до окончания летней сессии 23 июля.
Другие страны
18 июля 2023 г. 16:33
Французские депутаты жалуются на усталость и пропускают заседания парламента

Депутаты нижней палаты парламента Франции жалуются на усталость на фоне требований правительства рассмотреть как можно больше законопроектов до окончания летней сессии 23 июля.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV, показав кадры с заседания парламента Франции с пустующими креслами.

Сообщается, что из 577 депутатов присутствуют лишь 72.

"Да, мы устали. Но это не самое главное. Мы устали морально", - сообщил телеканалу депутат от левой партии "Непокорившаяся Франция" Адриен Клуе.

Он отметил, что депутаты работают по 10-15 часов в сутки над поправками и законопроектами, "но правительство ничего не слушает".

Как отмечает депутат от партии "Европа, экология зеленые" (EELV) Сандра Реголь, многие законодатели предпочитают оставаться в своих округах после проведения пенсионной реформы. Другой депутат от EELV, Себастьян Петави, также отметил, что реформа отдалила депутатов от народа, добавив, что предпочитает теперь работать "на месте".

Среди основных законопроектов, которые президент Эмманюэль Макрон обещал рассмотреть до окончания летней сессии, является текст о восстановлении зданий, разрушенных в ходе беспорядков после смерти подростка в Нантере, застреленного полицией. Его президент велел рассмотреть в срочном порядке.

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Версия на английском языке French parliamentarians skip parliament sessions citing fatigue

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