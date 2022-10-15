О нас

СМИ: Французская TotalEnergies продолжает производить топливо для российских истребителей

СМИ: Французская TotalEnergies продолжает производить топливо для российских истребителей Французский энергетический гигант TotalEnergies снова обвиняют в том, что он продолжает производить реактивное топливо для российских истребителей, воюющих против Украины. Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Express. Французская коалиция D
Другие страны
15 октября 2022 г. 22:08
СМИ: Французская TotalEnergies продолжает производить топливо для российских истребителей

Французский энергетический гигант TotalEnergies снова обвиняют в том, что он продолжает производить реактивное топливо для российских истребителей, воюющих против Украины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Express.

Французская коалиция Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom We Stand подали жалобу в национальную антитеррористическую прокуратуру Франции на компанию TotalEnergies. Это единственная крупная западная нефтяная компания, отказавшаяся прекращать сделки в РФ после полномасштабного вторжения.

Данная компания частично владеет Термокарстовым месторождением на крайнем севере России вместе с российской газовой компанией "Новатек", ежемесячно добывающей около 600 000 тонн газового конденсата.

Издание Express отмечает, что с начала войны в Украине сотни партий реактивного топлива, производимого с участием TotalEnergies, были отправлены на базы Воздушных сил России, с которых впоследствии взлетали российские истребители и бомбили гражданские украинские районы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
15 октября 2022 г. 10:17
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
15 октября 2022 г. 10:16
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
Президент Азербайджана призвал правительства США и Франции проявить ответственность
14 октября 2022 г. 15:59
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
В Азербайджане начал функционировать медиа-реестр
14 октября 2022 г. 15:37
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
Президент Ильхам Алиев: Мы настроены на долгосрочный мир
13 октября 2022 г. 20:28
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
Токаев: Азербайджан играет большую роль не только в регионе, но и более широком масштабе 
13 октября 2022 г. 17:29
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Глава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
ФотоГлава МИД Азербайджана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ
12 октября 2022 г. 21:34
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
От имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
ФотоОт имени Садыра Жапарова организован официальный прием в честь президента Ильхама Алиева
12 октября 2022 г. 00:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi