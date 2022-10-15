СМИ: Французская TotalEnergies продолжает производить топливо для российских истребителей

Французский энергетический гигант TotalEnergies снова обвиняют в том, что он продолжает производить реактивное топливо для российских истребителей, воюющих против Украины. Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Express. Французская коалиция D

Французский энергетический гигант TotalEnergies снова обвиняют в том, что он продолжает производить реактивное топливо для российских истребителей, воюющих против Украины.



Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Express .



Французская коалиция Darwin Climax Coalition и украинская группа Razom We Stand подали жалобу в национальную антитеррористическую прокуратуру Франции на компанию TotalEnergies. Это единственная крупная западная нефтяная компания, отказавшаяся прекращать сделки в РФ после полномасштабного вторжения.

Данная компания частично владеет Термокарстовым месторождением на крайнем севере России вместе с российской газовой компанией "Новатек", ежемесячно добывающей около 600 000 тонн газового конденсата.

Издание Express отмечает, что с начала войны в Украине сотни партий реактивного топлива, производимого с участием TotalEnergies, были отправлены на базы Воздушных сил России, с которых впоследствии взлетали российские истребители и бомбили гражданские украинские районы.