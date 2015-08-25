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    ​Французская Total намерена продать все свои угольные активы

    Угольные активы французской компании оцениваются в $472 млн

    Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Французская энергетическая компания Total намерена продать все свои угольные активы до 2016 года.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

    «В условиях климатических изменений Total взяла на себя обязательство по развитию использования природного газа, что позволит сократить парниковые газы в два раза по сравнению с углем», — приводятся в сообщении слова главы компании Патрика Пуйане.

    В частности, компания намерена продать собственную «дочку» в Южной Африке — Total Coal South Africa, которая занимает пятое место по уровню добычи в стране. «Дочка» перейдет к расположенной в Претории компании Exxaro

    По данным СМИ, угольные активы французской компании оцениваются в $472 млн.

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