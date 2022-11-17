Французская танковая рота прибыла в Румынию

Второй конвой французской военной техники, состоящий из танковой роты с боевыми машинами Leclerc, прибыл по железной дороге на вокзал Войля (уезд Брашов).

Второй конвой французской военной техники, состоящий из танковой роты с боевыми машинами Leclerc, прибыл по железной дороге на вокзал Войля (уезд Брашов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду Минобороны Румынии.

Боевая техника присоединится к группе НАТО (Battle Group Forward Presence - BGFP) в Чинку (уезд Брашов). Первый конвой с боевой техникой НАТО, состоящий из бронетранспортеров, прибыл в Румынию 23 октября.

Напомним, что министры обороны стран НАТО приняли на встрече в Брюсселе 16 февраля решение о развертывании новой боевой группы альянса в Румынии. Ее конфигурация и численность будут примерно соответствовать аналогичным группам, развернутым в странах Прибалтики и Польше. Ранее сообщалось, что это будет многонациональная батальонная боевая группа численностью до 1 тыс. человек под командованием Франции, которая и направит в состав группы самый большой контингент.