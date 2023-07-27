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Французская SNCF потеряла €500 млн из-за протестов против пенсионной реформы

Французская SNCF потеряла €500 млн из-за протестов против пенсионной реформы Национальная компания железных дорог (SNCF) Франции понесла убытки в размере €500 млн в первом полугодии 2023 года из-за забастовок и акций протеста против пенсионной реформы, происходивших в I квартале.
Другие страны
27 июля 2023 г. 21:43
Французская SNCF потеряла €500 млн из-за протестов против пенсионной реформы

Национальная компания железных дорог (SNCF) Франции понесла убытки в размере €500 млн в первом полугодии 2023 года из-за забастовок и акций протеста против пенсионной реформы, происходивших в I квартале.

Как передает Report, об этом сообщила газета Les Echos со ссылкой на финансовый отчет компании.

Таким образом EBITDA (показатель объема прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации) группы компаний SNCF в первом полугодии составил €2,77 млрд вместо €3,17 млрд, уточняет издание.

Общее количество рейсов пассажирских поездов в I квартале сократилось на 9%, тогда как прибыль от грузовых перевозок снизилась на 3,6%. К этому следует добавить общую инфляцию в сфере услуг и снабжения, "беспрецедентный рост" стоимости электроэнергии, а также "неденежные" меры, которые снизили чистую прибыль на €350 млн, пишет газета. В частности, на фоне инфляции компания провела два последовательных повышения заработной платы (дважды на 6% в среднем в 2022 и 2023 годах). При этом на фоне роста внутренних расходов компании на 13% по сравнению с прошлым годом ей пришлось действовать в условиях ограничений со стороны правительства, запретившего поднимать стоимость проезда более чем на 5%.

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