Французская сельхозреволюция ставит страну в политический тупик

Волна массовых протестов фермерского сообщества Франции обнажила самые неудобные истины для французского политического истеблишмента.

Волна массовых протестов фермерского сообщества Франции обнажила самые неудобные истины для французского политического истеблишмента.

Как должна реагировать страна и какие меры необходимо принять? Нескольких недель массовых акций, несомненно, сместило акценты в средствах массовой информации против фермеров, и все же политический блок делает серьезные поблажки для них. До той степени, что французская общественность, которая решительно поддерживала их, начинает сомневаться, что права французских фермеров выше интересов и прав других граждан.

Премьер-министр Габриэль Атталь признал в воскресенье, что в последние десятилетия давно установленные правила ставили "палки в колеса" и накладывали на фермеров новые обременения, и посетовал на то, что политика, похоже, настраивает фермеров против окружающей среды. Хотя Атталь объявил о некоторых уступках в прошлую пятницу, он сказал, что прекрасно понимает, что правительство еще не решило проблемы, лежащие в основе недовольства фермеров.

"Мы решили поставить сельское хозяйство превыше всего остального", - сказал премьер, изложив первый пакет мер во время недавнего посещения фермы в департаменте Верхняя Гаронна на юге Франции.

Атталь пообещал заморозить налоги на дизельное топливо для сельхозтехники, отступив от объявленных в прошлом году мер для стимулирования "зеленого" перехода и притока больше средств в казну. Он также пообещал ограничить административные препятствия для фермеров.

Лидеры ключевых профсоюзов сельского хозяйства, похоже, не впечатлены обещаниями правительства. По словам Арно Руссо, главы профсоюза фермеров FNSEA, планы по полномасштабной акции не изменились. Выступая на телеканале BFMTV с баррикады в районе Бове к северу от Парижа, Руссо посоветовал фермерам отдохнуть перед неделей, "полной опасностей".

Макрон и члены его кабинета пытаются изобразить сочувствие к фермерам, в то время как ультраправое Национальное объединение Марин Ле Пен пытается извлечь выгоду из недовольства в преддверии июньских европейских выборов. Недавний опрос показал, что 82 процента опрошенных поддерживают протесты фермеров. И только 17 процентов считают, что правительство справилось с ситуацией.

Фермерское сообщество, похоже, использует ситуацию для создания максимального давления на правительство Макрона. Очевидно, что правительство не хочет повторения протестов желтых жилетов и понимает ценность фермеров, которые кормят нацию.

Правительство создает новый подход к решению проблемы, но многие французы, похоже, не оценили это. Новый, чрезвычайно мягкий подход напоминает общественности о чрезмерной силе, применяемой французской полицией в других случаях.

"Мы не отвечаем на страдания, посылая CRS (французские специальные полицейские подразделения)", - заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, выступая на TF1, где попросил "оставить в покое" протестующих фермеров.

"Они что, нападают на полицейских и жандармов, атакуют общественные здания, поджигают их? Это не так", - пояснил он. По мнению министра, "фермеры работают, и, когда они хотят продемонстрировать, что у них есть требования" их должны выслушать.

"Как министр внутренних дел, по просьбе президента и премьер-министра, я позволяю им это делать", - добавил он, противопоставляя их "радикальным защитникам окружающей среды", которые "разрушают бассейны", предназначенные для орошения и заявляя, что "доверяет фермерам".

Газета Liberation дала убедительный ответ на вопросы Дарманена, отметив, что французское фермерское сообщество разрушает общественные здания, а министр публично отрицает очевидное в шокирующе пренебрежительной манере.

"Вы видели фотографии в Бордо перед зданием префектуры? Разве они не разбили ворота на входе?", - спросили у министра. Ответ был: "Как избранный представитель региона, где также есть фермеры, я привык к законным вспышкам протеста тех, кто страдает и у кого нет много денег. Здесь нет двойных стандартов, нельзя сравнивать вещи".

Очевидно, что Эммануэль Макрон ставит на фермерство как важную часть электората на предстоящих европейских выборах и для своего будущего после ухода с поста президента. Но заявление об отсутствии двойных стандартов, озвученное Жеральдом Дарманеном, просто не соответствует действительности.



Джамал Мустафаев