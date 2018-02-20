 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Французская полиция задержала трёх мужчин по подозрению в каннибализме

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В пригороде Парижа Клиши-су-Буа были задержаны трое мужчин, которых подозревают в каннибализме.

    Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien.

    Между мужчинами произошла драка, в ходе которой трое участников объединились против одного.

    Прибывшие на место происшествия полицейские смогли остановить драку.

    По факту инцидента возбуждено дело по статьям, связанным с применением насилия, варварскими действиями и людоедством, повлёкшими за собой увечье.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi