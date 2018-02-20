Французская полиция задержала трёх мужчин по подозрению в каннибализме

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В пригороде Парижа Клиши-су-Буа были задержаны трое мужчин, которых подозревают в каннибализме.

Как передает Report, об этом сообщает Le Parisien.

Между мужчинами произошла драка, в ходе которой трое участников объединились против одного.

Прибывшие на место происшествия полицейские смогли остановить драку.

По факту инцидента возбуждено дело по статьям, связанным с применением насилия, варварскими действиями и людоедством, повлёкшими за собой увечье.