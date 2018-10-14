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    Французская полиция задержала более 20 чеченцев за рэкет

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Французская полиция провела в субботу большую операцию близ Парижа, в ходе которой задержаны 23 чеченца, входившие в группировку рэкетиров. 

    Об этом сообщила в воскресенье газета Le Figaro, не указав гражданство задержанных чеченцев. Участники группы взимали "налог" в €200 с большинства грузовых фур, въезжавших в Париж из Восточной Европы - в первую очередь из Польши, Молдавии и Украины, передает Report.  

    Операция проведена крупными силами полиции в городе Ливри-Гарган (департамент Сена-Сен-Дени северо-восточнее Парижа). Все 23 человека были взяты с поличным в момент, когда они получали деньги от шоферов.

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